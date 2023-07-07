社團法人嘉義市福安王爺慈善會攜手保險業者、公益基金會、縣市政府在6個縣市為弱勢族群投保「微型保險」，讓弱勢家庭一旦遭逢意外，有30萬元傷害保險的急難救助，10年來累計31萬多人受惠，保費金額高達約5200多萬元。

嘉邑代天巡府福安館主任委員暨慈善會創會會長蔡昆谷表示，福安館於2011年創設「嘉義市福安王爺慈善會」，籌辦各種公益活動，提供教育、醫療、婦幼等方面資源來協助弱勢邊緣戶。

蔡昆谷說，慈善會與保險業公司合作「微型傷害保險」公益保險計畫，嘉義市、嘉義縣、南投縣、澎湖縣馬公市、高雄市、新北市等縣市政府列冊的弱勢家庭及邊緣戶，為他們投保「微型傷害保險」，提供30萬傷害保險保障。

這項公益保險連續10年不間斷，至今累計有31萬3857人受惠，保費金額高達約5274萬219元，協助弱勢家庭一旦遭逢意外，有30萬傷害保險救急難。

嘉義市福安王爺慈善會今天舉辦感恩餐會活動，市長黃敏惠、金融監督管理委員會保險局長施瓊華也出席，肯定慈善會結合保險資源幫助弱勢族群。