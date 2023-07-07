屏東市驚傳生母殺嬰案，30多歲未婚的柯姓女子日前在家生女後，因不明原因將剛出生、赤裸裸的女嬰丟棄在路旁，5日有民眾發現女嬰後，雖趕緊將她送醫搶救，但2小時後宣告不治，檢警循線追查到柯女，但考量柯女身體狀況，決定讓她以科技設備監控的方式代替羈押。

據了解，30多歲柯姓女子不僅未婚懷孕，還向檢警表示，她是自己在家生孩子，至於為何要將剛出生不久的女嬰，完全沒包覆、赤裸裸地丟棄，檢警尚在追查中，而女嬰死因也將待解剖報告出爐後鑑定。

屏檢表示，屏東警分局5日上午6時許獲報，指稱屏東市廣東路某大樓旁巷子內發現1名嬰兒遭棄置，警消獲報後立即到場處理，發現一名女嬰全身赤裸躺於路邊，救護人員隨即實施救護並送醫急救，但女嬰經急救後仍於8時許經醫院宣告死亡。

案經屏東縣警察局鑑識科到場採證、並同步調閱監視器過濾可疑人車，以及檢視現場狀況後，研判可能有地緣關係，因此隨即派遣警力針對附近住民全面查訪，隨後在鄰近租屋處查知柯女為女嬰生母，且有犯罪跡證，立即當場逮捕並旋即戒護就醫。

屏檢指出，7日上午，柯女經醫院評估辦理出院，並經檢察官訊問及依調查所得證據，足認柯女涉犯殺人等罪嫌重大，但考量柯女甫生產後的身體狀況、犯罪動機、生活狀況等情節，雖有羈押的原因，但無羈押必要，因此訊後諭知限制住居。

此外，屏檢還依刑事訴訟法「刑事被告科技設備監控執行辦法」，要求柯女接受科技設備監控的方式，替代羈押的強制處分，而這也是屏檢首件偵查中對被告實施執行科技設備監控案件。