展望後市，王座旗下既有餐飲品牌今年在台灣市場預計展店6至8家，獨家代理韓國炸雞第一品牌「橋村炸雞」首店插旗新北並於8月3日開業，年底前目標展店二至三家，營收成長可期。在獲利表現部份，王座旗下品牌大多數門市已折舊攤提完畢，第二季將不遜於第一季。

王座6月合併營收持續維持高檔水平為1億元，係旗下「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」等品牌歷經疫情考驗，透過數位行銷、優化產品與不斷推出新品，激勵各門市銷售營業額，受惠部分門市的同店銷售成長，以及今年上半年「京都勝牛LaLaport店」新展店門市挹注，繳出6月、第二季與上半年合併營收皆創歷史同期新高，獲利表現更將受惠王座旗下品牌大多數門市已折舊攤提完畢，第二季將不遜於第一季。

王座獨家代理韓國第一品牌「橋村炸雞」，首家直營門市將進駐新北市交通機能至臻完善的核心樞紐-板橋車站共構的環球購物中心B1，預定8月3日啟動開幕，以期藉由車站的地理優勢及匯集的高人流，帶動首店業績長紅，並加速推進品牌展店，「橋村炸雞」預計今年底前於台北市信義區展開第二、三家直營店，快速累績品牌聲量，未來會發展國內加盟制度，啟動王座新的營收成長動能。

王座憑藉直營、加盟與授權再授權的商業模式，多角化經營策略，墊高與同業的競爭優勢，目前在台灣開出46家連鎖直營店，近年亦成功將「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩代理品牌推向國際，海外授權經營店數已近10家。今年台灣市場預計展店6～8家包含：上半年「京都勝牛LaLaport店」、下半年「大阪王將信義威秀店」、「京都勝牛新店威秀店」、「橋村炸雞板橋環球店」與信義區第二、三家直營店等，加上日本、美加與英國等海外地區努力推進，全年合併營收雙位數成長可期。