陳妤和黃薇渟在即將上檔的輕喜劇《女兒大人加個賴》中，從小到大不斷被比較，連婚禮當天都火藥味濃厚，首集就上演穿婚紗大打出手的戲碼，相當有趣。李國毅友情客串演出證婚神父，他表示在現場就可以感覺到2位女主角源源不絕的活力，更令他印象深刻的是，婚禮場面浩大，但導演發揮專業調度讓劇組準時收工，「我還能準時回家接小孩。」
黃薇渟已不是第一次在戲劇中穿婚紗，但穿婚紗打架拚輸贏卻是第一次，拍之前她還不斷幻想各種穿婚紗的武功秘笈，好比用裙襬套住對方、掃堂腿等。黃薇渟自我要求高，拍戲期間她至少每週要做提臀運動1至3天，且不能間斷，「到殺青時，我的臀部達到了以往沒有的效果。」陳妤則因工作滿檔，快2個月沒有好好運動，體重比錄製實境節目時增加5公斤。
戲外陳妤偏好簡單一點的婚紗款式，就連婚禮也想要簡單，「因為很怕麻煩，不過一定要辦，希望能在戶外有陽光。」黃薇渟之前拍偶像劇常穿婚紗，還記得謝佳見是她的第一任螢幕老公，現實生活中嚮往哪一種婚禮？她妙回：「希望是有完美老公的婚禮。」《女兒大人加個賴》將於8月1日起，週一至週五，中視晚間9點全台首播，衛視中文台10點接力播出。
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