天后李玟（CoCo）5日驚傳離世，讓外界都震驚不已，而她的二姊李思林接受港媒訪問時透露，李玟老公Bruce 有趕回香港見她最後一面，並表示妹妹腳傷比大家想像的嚴重，加上很多事情加在一起影響她的心情。

李思林接受港媒《TVB娛樂新聞台》訪問時透露，表示Bruce有趕回香港見她最後一面，而媽媽在最後一秒都不肯放棄搶救，醫生也已經盡力了，所以她也很感謝所有的醫護人員。

而她也提到李玟的腿傷，不只是大腿換了支架，還有整個左邊盆骨都是支架，術後也會出現痛、麻等後遺症，「一個正常人長期處在這種痛楚中也會有影響，很多東西加一起也會影響她心情或情緒，反而這個抑鬱病愈來愈嚴重是真的。」

李思林表示「我不知道原來這麼嚴重，其實我們也是之後才知道她有看醫生、有努力（治病），真正的CoCo是不停和嚴重抑鬱的CoCo長期鬥爭，這種鬥爭是最折磨她，知道她現在這麼快樂，我就安心」。

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