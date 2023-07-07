北市大橋國小學校午餐遭部分家長反應出現鈕扣、菜蟲等異物，質疑午餐廠商供餐衛生，對此，北市教育局表示，經查111學年度下學期總計有7次異物事件，除立即要求廠商改善外，也依契約規範記23點並罰款4萬6000元。

教育局表示，經查大橋國小午餐承包廠商為統鮮美食，111學年度下學期總計發生異物事件7次，均為一般物理性或生物性異物，除立即要求廠商改善外，該校於期末午餐供應委員會針對本學期異物情形予以記點共23點並罰款4萬6000元。

教育局指出，為加強警惕廠商，也請學校調整處理流程，於每次事件後立即處理與懲罰，而非於期末一次性處理，以即時反映廠商予以改善，也請學校辦理廚房委外招標時加強廠商資格評選，並廣邀不同廠商投標。

教育局也說，目前都訂有學校午餐契約範本，午餐廠商如有供餐缺失，學校應依履約規範罰則予以記點及罰款，現行一般缺失例如延遲供餐、餐點中有菜蟲等異物等，依情節輕重每次記點0到10點不等，每點併罰2000元，累計20點則暫停供餐，50點終止合約。

另外，如為重大衛生缺失例如食品發霉變質、病媒性異物及食物中毒等，每次記點10到20點，併罰款每點2000元，累計達10點即暫停供餐，達20點終止合約。