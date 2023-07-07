在股神巴菲特的加持下，創下33年新高的日本股市今年開始吸引投資人目光，加上境內外基金業者看好日本再起不斷推介，元大投信推出國內首檔聚焦日本製造業商機的「元大日本龍頭企業基金」在7月3日募集第一天就「快被搶光」，果然不到五天時間就宣告額滿，募集200億元且報請成立，創下近年來海外股票型基金募集的最佳成績。