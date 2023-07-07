此外，聚鼎對子公司監督與管理之設計及執行經核有多項缺失，已違反證交所「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，故證交所處以違約金10萬元。證交所指出，上述兩項均已函知聚鼎之後應確實依規定辦理。