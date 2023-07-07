根據房屋稅差別稅率2.0方案規劃，除將囤房稅從縣市歸戶改為全國歸戶，並調高房屋稅差別稅率為2％至4.8％外，為避免傷及無辜及鼓勵房東出租房屋，房東出租且申報所得達租金標準，稅率降為1.5％至2.4％。

對於外界擔憂稅金轉嫁租金，台灣可能淪為租屋地獄，陳揆7日透過臉書表示，囤房稅對租屋族來說最關注的，就是會不會影響租金。

陳建仁說，這次囤房稅修法，就是要做出「閒置房屋」與「出租房屋」的稅率落差，只要將房屋出租，就不會被囤房稅影響，所以租屋價格自然不會上升。

陳建仁說，其實囤房稅不只要限縮炒房的空間，更是要讓房東更願意把空房釋出，無論是出租或是出售，都是釋出閒置住宅，讓有需要的人有機會租賃或購買。

陳建仁最後也跟房東們提醒，如果覺得出租很麻煩，包租代管4.0可以協助打理房子，處理出租相關事宜，不只節稅，還有優惠措施，歡迎一起加入，當一位公益出租人。