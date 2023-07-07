白家綺去年捲入小甜甜和藝起發光教會風波，沉寂半年，今（7）日為民視LED虛擬棚啟用記者會表演，她身形更加緊實、還露出馬甲線與豐滿雙峰，十分亮麗，讓對手演員潘柏希眼睛不知往哪擺。白家綺分享這半年的心情如人飲水冷暖自知，「一開始覺得很委屈，大家的起心動念都是善良的，以為保護弱者但有誤導方向。」

自從國稅局出來澄清，還藝起發光教會清白，她也收到許多道歉信，「大家知道誤會我們了，其實那些委屈和不舒服的情緒就翻頁了，這件事情我們放下了。」她透露這半年教會活動沒有減少過任何一次，宋逸民、陳維齡也都很好，不過已經沒和小甜甜聯絡；老公吳東諺先前和小甜甜在同個劇組，白家綺認為大家都尊重自己的專業，「該怎麼樣就怎麼樣。」

她也感謝老公這段時間除了消化自己情緒，還得照顧她，她正面看待認為這半年就像難得的假期，她和老公到處去露營、和孩子修補關係，現在就像充飽電，「走來不是很容易但就過了。」而這段期間最驚喜的莫過於43歲姐姐葉家妤懷第3胎，「聽到她懷孕我尖叫。」

她爆料葉家妤原以為自己快要更年期，經期已不太會來，和姐夫陳宇風就沒避孕，沒想到居然喜獲3寶，但姐夫得知後對葉家妤說的第一句話竟是：「妳陰我啊！」令人哭笑不得。白家綺說和姊姊的體質都是還沒驗孕前就會開始孕吐，葉家妤這次也很辛苦，每天都像宿醉、腸胃炎，得打止吐針和營養針，「她真的好勇敢，43歲了才懷第3胎。」