針對疏於防治的屋後溝也列為防治重點。（台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南市本土登革熱今天新增15例，累計已217例，病例數雖仍以仁德區（125例）、東區（72例）占大宗，但永康區迄已出現5起感染源不明確診個案，由於不少民眾是在永康、仁德區工作，但戶籍在其他行政區，為免疫情擴散，市長黃偉哲也要求把新化、新市納入區域聯防範圍，希望能圍堵疫情。

台南市今天新增15例，分別為仁德區8例、東區5例、永康區2例，年齡介於15歲至82歲，12例由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現。其中仁德區與東區13例與高風險區有關聯，但永康區2例感染源仍疫調中，目前五王里已有5例感染源不明案例。

鑒於近期疫情持續升溫，台南不少民眾在仁德或永康工作，但生活在其他行政區，台南市登革熱防治中心主任蘇世斌強調，蚊子會飛、人會移動，事實上，各區皆有傳染風險，除了仁德區及東區外，另一個需要特別防範的是永康區。

由於永康區五王里開設擴大採檢站3天來，僅20多人採檢，比例偏低，擔心社區有潛在感染風險，但民眾卻疏於防蚊，登防中心也持續呼籲，民眾如有仁德區、東區及永康區五王里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區擴散。

南區醫療網柯文謙指揮官提醒，今年統計數據顯示，本次疫情感染對象大多為年長者，而年長者或有慢性病史為登革熱重症的高風險族群，應特別留意是否出現警示徵象；南區醫療網湯宏仁副指揮官也說，近期觀察許多確診個案症狀都不明顯，多數社區間的潛伏感染個案可能會先至住家附近的診所就醫，因此基層診所把關至關重要，請高風險區診所務必提高警覺加強通報，以利阻斷社區傳播鏈持續蔓延。

環保局表示，部分屋後溝、地下室屬私人土地，不易清淤，市府已動員大量人力噴藥，期能建立防火牆，切斷病媒蚊傳染鏈。另外，市府也已組成「工地聯合稽查隊」，由邱忠川副祕書長率領工務局、環保局、勞工局，針對施工中的工地、移工宿舍等地執行孳清工作稽查，如違規立即開罰，可連續開罰。針對易形成髒亂點的空地，也已要求仁德區、東區、永康區公所造冊列管。