民進黨總統參選人、副總統賴清德昨日前往林口世大運選手村社會住宅視察，並當場拋出三項住宅政策，不過今天遭國民黨立委洪孟楷質疑，是為了16日的居住正義大遊行拆彈，更表示賴到自己選區卻沒被通知，感到非常遺憾，「政治沒必要分藍綠分得那麼清楚」，不過這席發言卻遭民進黨新北市議員李宇翔酸，身為民意代表，應更主動關心選區內的活動。

洪孟楷今日在國民黨立法院黨團記者會提到，賴清德到林口社宅視察，卻沒通知地方立委，讓他覺得非常遺憾，還說如果知道賴願意到自己的選區，一定會陪同前往，但很可惜並沒有通知當地立委。

不過對於洪孟楷的發言，民進黨新北市議員李宇翔今晚在臉書發文反酸，身為民意代表，不論是中央或地方民代，對於自己選區內的活動，除了被通知之外，更應該主動關心。

李宇翔指出，賴清德到林口世大運選手村社會住宅視察，並提出居住權3大對策是美事一樁，但洪孟楷自己缺席就算了，還稱沒通知他是在分藍綠，李宇翔強調自己也沒接到通知，所以隨議會赴宜蘭考察，但後來得知活動訊息，立即上總統府官網查詢公開行程，不但確認訊息，也立刻通知何博文。

李宇翔更表示，洪孟楷沒跟到視察而生氣，代表根本沒用心在選區與立委工作，當了快4年立委，連總統府官網能查公開行程都不知道，自己只當半年議員就知道了，而且副總統要到自己的選區視察，竟然沒有接獲任何媒體詢問，是否也應該檢討？