長榮海運（2603）公布6月合併營收達221.31億元，月減7.86億元，減幅3.43％，是連續三個月維持在220億元之上，與去年同期比較減少382.04億元，年減63.32％，第二季合併營收達673.84億元，年減61.49％，季增0.83％，營運呈現穩健走揚。

與長榮海運同屬於海洋聯盟（OCEAN Alliance）的法國達飛（CMA CGM）宣布8月1日起調漲遠東到歐洲航線的運價，漲幅約達四成，調漲後每TEU（20呎貨櫃）達1,075美元，每FEU（40呎貨櫃）運價達1,950美元，此為繼馬士基後第二家海運業者宣布調漲遠東到歐洲航線的運價，預料長榮海運也將有所調整，有望增添第三季合併營收的表現。

長榮海運6月合併營收達221.31億元，月減3.43％，年減63.32％，呈現雙減，主要為6月出口貨量與平均運價與上月相當及去年基期高所致。整體而言，長榮海運的營收趨勢仍視廠商庫存去化情形、烏俄戰爭與全球通膨情勢以及運價走勢而定。

長榮海運今年上半年合併營收為1,342.11億元，年減61.19％。