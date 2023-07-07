6月份整體金融市場呈現多頭走勢，交易量能增加，同時台灣上市櫃公司步入股息旺季，挹注開發金控集團旗下主要子公司營運動能。不僅6月份單月旗下子公司全數獲利，開發金控第二季單季稅後純益表現，相較今年第一季也成長188％。子公司中國人壽受惠於股利收入進帳與實現股票獲利，以及美元兌新台幣升值有利於避險操作，6月份稅後純益為42.86億，今年上半年累計稅後純益49.27億元。

凱基證券受惠於台股量增價揚，旗下經紀、自營、資本市場、衍商交易等業務皆有獲利貢獻；6月份稅後純益為8.25億，今年上半年累計稅後純益為36.94億，與去年同期相比成長率逾7成。凱基銀行各項業務表現維持穩健，利息及手續費收入核心收益推升獲利，6月份稅後純益為5.23億，今年上半年累計稅後純益為30.09億。中華開發資本受惠於投資部位評價增長，6月份稅後純益為5.25億，今年上半年累計稅後純益達15.91億。

開發金控指出，預期今年下半年總體經濟局勢仍將面臨波動與不確定，開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注推升各子公司穩健發展，著眼於長期經營與佈局策略。