女星珍琳主持17直播節目《女王夜來香》大聊演藝圈迷思，直說演藝圈不是大家想像的那麼複雜，她也被問到演藝圈是不是賺得多，她則直言：「賣玩具賺得更多」。

珍琳《女王夜來香》直播中回覆匯集的粉絲提問，被問演藝圈賺很多嗎？珍琳坦言其實沒有，她自己經營事業賣玩具還比較賺錢，舉例現在很多當紅Youtuber賺的比很多藝人都多。

對大家常說演藝圈女生容易遇到「潛規則」，珍琳說自己一直以來都沒遇到過，好奇：「可能我不夠漂亮吧，還是性格彪悍感太強烈？」直說其實演藝圈不是大家想像的那麼複雜，對近來一連串引發關注的Me Too事件，珍琳說其實這些事各行各業都有發生，只是演藝圈的人比較被關注放大討論。

被問到上節目是否有搶C位問題，珍琳說《不熙娣》班底大家各有自己事業，成員間私下感情滿好的，反倒是以前當Show Girl時期，在展場比較會碰到耍心機搶C位女生，除了很敢自行跟廠商要求站位，佔到前方好位置還會快速叉腰架拐子把珍琳推往一旁，讓她吃驚超會搶位子。