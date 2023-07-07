國安局長蔡明彥5日罕見接受媒體專訪問，談及戰爭與和平的議題，直言「中共要發動戰爭，能力還不夠」，並強調目前中共醞釀的是恫嚇、不是侵略，台灣並沒有兵凶戰危，因為中共的能力還不夠。前立委郭正亮表示，總統蔡英文還給鼓吹台灣很危險的前白宮國安顧問的景星勳章，蔡明彥自己要搞清楚方向；前駐紐大使介文汲也痛批，蔡明彥不是在蔡政府裡完全沒有權力，就是尸位素餐、完全不夠格。

蔡明彥表示，戰爭與和平有主客觀的因素，主觀上或許認為兵凶戰危，但現階段，以情報機關角度來看，中共要在台海發動戰爭「能力還不夠」，因為成本非常高，全面登陸作戰難度不低。蔡明彥稱，不同的戰爭選項，從客觀來看，發生的可能性不高，中國現階段所醞釀的是恫嚇、不是侵略，「現在兵凶戰危的氣氛都是人為操作」，實際上並沒有。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》直接嗆說，蔡明彥趕快去盯一下外交部長吳釗燮的言論吧，《經濟學人》雜誌也應該在台灣直接禁掉，去年經濟學人就說「台灣是世界上最危險的地方」，今年還說台灣正在走向與中國大陸的戰爭當中，這是經濟學人的封面故事。

郭正亮也提到，前白宮國安顧問歐布萊恩訪問台灣，還說台灣要每人發AK47步槍、要把刺針飛彈放到派出所，「你家的總統(蔡英文)還頒給他特種大綬景星勳章」，蔡明彥要自己想清楚，不要搞錯方向了。

同台的介文汲也直接批評蔡明彥「毫無邏輯，睜著眼睛說瞎話」，他指出，台灣兵兇戰危是全世界都有共識，吳釗燮也是在全世界討救兵，好像台灣已經打起來一樣，還要澳洲派武官來。

介文汲也說，從民進黨自己的作為來看，「蔡明彥在蔡政府是不是只是空口說白話的人?對政策一點影響都沒有」，如果真的像他說得一樣沒有兵兇戰危，那為甚麼兵役要從4個月延長到1年？16歲的高中生造冊又是甚麼回事？大學只念３年，花１年去當兵，蔡明彥也要出來抗議吧，這不是造成民眾恐慌嗎？

介文汲也直言，這種國安局長顯然是沒有權力，蔡明彥的判斷跟蔡英文完全不一樣，根本是在打臉蔡英文，說蔡英文的種種作為都是反應過度、造成社會人心不安。他也嗆說，蔡明彥不是在告訴民眾他尸位素餐、出一張嘴，根本搞不清楚狀況，要不然就是民進黨政府沒有人聽他講話，「全世界沒看過這麼爛的國安局長，完全不夠格、尸位素餐」。