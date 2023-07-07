Ozone成員各個都與花蓮有淵源。（三立提供）

全台暑假第一檔音樂節「2023花蓮夏戀嘉年華」，昨（6）日「浪漫仲夏夜」由三金歌王盧廣仲、大勢夯團告五人雙壓軸登場，帶來多首膾炙人口的歌曲，以及Ozone、理想混蛋、法蘭、琳誼、李東軒的精彩演出，讓樂迷一次聽得過癮，現場湧入近6萬人嗨翻東台灣的夜晚！

花蓮豔陽高照，夏戀常客的盧廣仲，在演出前已經迫不急待到花蓮知名茶店解渴，熟門熟路地教大家盧氏喝法，「甜的紅茶加上苦的青草茶是消暑絕配！」盧廣仲一連帶來《狂迪》、《我愛你》、《快魚仔》、《最寂寞的時候》、《刻在我心底的名字》、《OHIYEAH》等金曲連發，讓樂迷們一飽耳福！盧廣仲分享參加夏戀與其他音樂節不同的感受，花蓮的熱情讓他每每第一首歌就汗如雨下，笑稱來到花蓮，好天氣和觀眾熱情可以刺激他的汗腺排毒，效果一流！花蓮有海洋、有藍天，可以讓人內心很寬廣平靜，為了每次相見，大家要保持健康，「記得每天吃早餐Yeah」。

人氣樂團告五人，接連演唱多首膾炙人口歌曲《帶我去找夜生活》、《我想要佔據你》、《愛人錯過》，更加碼演唱YT千萬點閱率《披星戴月的想你》，將現場氣氛帶到最高點！告五人表示每次只要發專輯，一定都會來夏戀演出，夏戀粉絲的熱情讓我們很有安全感，更許願希望可以在花蓮開專場的演唱會。

潮流男團Ozone夏戀初登場，各個都與花蓮有淵源，其中子翔、哲言是花蓮本地人，異口同聲說「夏戀舞台是小時候的夢想，沒想到今天終於站上來演出！」，而佳辰、文廷、煥鈞更大爆秘辛，出道前曾參加過花蓮太平洋盃全國街舞大賽，花蓮是他們的演藝夢想起點，佳辰特別稱讚：「當年比賽完，還相揪去吃東大門夜市的山豬肉炒麵，那滋味讓人驚豔！」