為滿足地方居民對運動設施的需求，桃園市體育局規畫於中壢龍岡萬坪公園興建「龍岡全民運動館」，受缺工與物料上漲影響，歷經多次流標，在市長張善政支持與體育局推動下調整經費，6月底決標，預計10月開工。

體育局長許彥輝表示，龍岡全民運動館興建經費原為2.5億元，其中包含體育署前瞻補助1億5625萬元，受疫情與烏俄戰爭影響，面臨物料上漲與人力短缺等問題，去年6月經專案報告決議調整經費至3億6674萬元，去年10至12月間3次上網招標仍未果。

許彥輝說明，因計畫進度落後，若未於今年6月底前招標，中央補助款將被收回，張善政上任後得知此消息，便與體育局積極推動調整經費。今年2月檢討預算，3月爭取追加約7088萬元，共增加至4億3762萬餘元，4月再次上網招標，經2次流標，終於在6月29日決標，順利在最後期限前成功發包。

龍岡全民運動館將建地上2層、地下1層，占地約567坪，總樓地板面積約832坪，設有游泳池、SPA池、烤箱與蒸氣室、體適能區、兒童活動區及多功能活動室等，並設置26席汽車格與24席機車格，預計10月開工、2025年7月完工，後續將委外OT廠商營運。

市議員彭俊豪說，地方關心龍岡全民運動館進度，感謝市府推動經費調整並順利決標，屆時啟用後能服務中壢、大龍岡地區、平鎮市民，因該地區人口年齡結構較高齡，相信館內多元設施能滿足長輩運動需求。