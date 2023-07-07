美國哈佛大學歐洲研究所（CES）院士暨歐元智庫（Eurointelligence）所長明肖（Wolfgang Munchau）本週四（6）談到，先前西方幾乎每一個預測，無論是關於烏俄戰爭、經濟前景還是極右派黨派的快速崛起，都傾向於比預期更糟。更超出預期的是俄羅斯經濟，該國的GDP增長目前已經超越了德國。西方制裁的目的，是為了讓普通俄羅斯人生活更加困難，以使普丁失去國內支持。但這並未發生，目前民間消費已恢復至2021年的水平。

據英國網路媒體《UnHerd》6日報導，明肖認為，如果烏克蘭得到足夠的西方支持，有很好的機會收復一些、甚至大部分被俄羅斯佔領的領土。但到目前為止，烏克蘭的反攻也未達到預期。因此，我們可以得出結論，我們正面臨許多預測錯誤的情況。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）本週三（5）向普丁（Vladimir Putin）提出了一份經濟更新報告，預估今年經濟將增長2%。俄羅斯GDP在去年出人意料地只下降了2%，而先前預測俄羅斯將出現10幾%的經濟崩潰情況。因此，西方對俄羅斯實施的制裁的總體影響到目前為止只是創造出一丁點經濟影響。

2%的預測處於預測範圍的高端，但並不過分激進。路透社對經濟學家進行了調查，他們達成了1.3%的共識。國際貨幣基金組織（IMF）預測為0.7%。專門研究中東歐的維也納國際經濟研究所將其估計為1%。

這些數字令人驚訝，當明肖去年寫道制裁未能達到損害普京戰爭機器的主要目的時，有人告訴我效果應該在更長的期間內進行衡量。這完全合理：長期效果才是重要的。然而，他認為制裁正在此處失敗的地方正是長期效果。俄羅斯成功地重新調整了其經濟，顯然是透過許多中亞國家，在大規模制裁下，重新獲得了不同的進出口渠道，並且得到了中國大陸和印度的支持。

德國媒體《FAZ》引用維也納研究所（Vienna Institute）的俄羅斯專家阿斯特羅夫（Vasily Astrov）的話，提到俄羅斯經濟復蘇的2個原因。第一個是戰爭經濟，這是一個經典的凱恩斯式繁榮，類似於第2次世界大戰期間美國和英國的情況。第2個原因是實際工資的增長。這與西方國家形成對比，由於通脹率高，實際工資正在下降。而在俄羅斯，通脹率卻在下降，從去年的高峰14%降至5%以下。

西方制裁的目的，是為了讓普通俄羅斯人生活更加困難，以使普丁失去國內支持。但這並未發生，目前民間消費已恢復至2021年的水平。導致實際工資上升的不太良性因素是兵役造成的嚴重勞動力短缺。

俄羅斯未來面臨的最大弱點是流動性，但這並非生死攸關的問題。該國石油和天然氣收入損失，以及今年成本增加，導致預算赤字。俄羅斯估計預算赤字將占GDP的2%。與此同時，維也納研究所預測為3.5%。在過去一年中，許多預測和評論都聲稱普丁明年將真正破產。但這不會發生，因為這些預測基於不切實際的情景，例如全面的石油和天然氣禁運。過度樂觀的軍事預測也有類似的趨勢，因為它們基於對西方支持水平的不切實際的推斷。

烏克蘭的經濟情況仍然艱困，這並不令人意外，大多數其他東歐國家目前都出現了衰退的開端。由於許多國家依賴德國經濟，德國的衰退正在拖累它們。

很明顯，烏克蘭戰爭及其引發的制裁對歐洲和俄羅斯構成了相當對稱的經濟衝擊。這不是人們原本預期的情況。政策制定者應該牢記，經濟制裁是一種強大的工具，應該謹慎使用。值得懷疑的是，那些在白宮和歐洲執委會做出決策的人是否知道他們在做什麼。