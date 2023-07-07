對於侯友宜目前民調落後，但非綠陣營加起來卻一定贏賴清德，前立委郭正亮提出他的解方，就是「棄保」，以12月底封關前的民調為準，非綠陣營假設有2個人或3個人，差距在5個百分點以上，大家集中選票支持第2名！

根據《匯流新聞網》今（7）日公布2024最新民調顯示，有30.8%的民眾支持柯文哲，29.3%支持賴清德，18.5%支持侯友宜，另有21.4%民眾未表態。

前立委郭正亮在中天電視李珮瑄主持的《綠也掀桌》節目中認為，非綠陣營三人加起來明明一定贏賴清德，這時要有極大的政治藝術去整合。而國民黨全代會只要開完，確定候選人，就沒有辦法回頭了，難道要開臨時全代會？那樣會大亂！就只能退而求其次，就是「棄保」！

郭正亮直言，黃復興那一場、台北市黨部馬英九那一場、趙少康這一場都可惜了，一直有美中不足的地方，這就看出政治藝術；但政治就是如此，政治是不可逆的。他也說，坦白說有時候看到政治人物的表現，「我是驚嘆！做出連我都沒想到的事情！」厲害的政治人物一定會想方設法窮盡努力去整合，而且要找到對的方法，「我現在還沒看到侯友宜有這方面令我驚嘆的才華，甚至是我們想到的他也沒做」郭補充說道。

提到各陣營的優劣勢，郭正亮分析，綠營的隱憂就是賴清德民調上不去，最高就是35、36，可是盤很硬，也不會跌破30。柯文哲的問題是所有非綠陣營的同樣問題，就是如何整合？三個人都很有個性，不讓怎麼辦？大家都知道分了就一定輸，現況就是如此。

前立委郭正亮。（資料照片）

「我想過這個問題」，郭指出，不要去談「正副合」，談這沒有用，因為10月要登記，合了豈不是不要登記了？不要登記像話嗎？太沒有面子了！

郭正亮認為，以12月最後一週所做的民調為準，也就是封關前的民調，非綠陣營假設有2個人或3個人，差距在5個百分點以上，大家集中選票支持第2名！因為以目前情況，非綠陣營不管2個或3個，要贏過賴清德真的不容易，可是明明加起來是贏賴的，大家要有默契，就是封關前的民調，如果第2名領先第3名超過5個百分點，大家就集中選票支持第2名。

郭正亮以自己為例，他過去參與士林大同區立委初選，同時有段宜康、羅文嘉、姚文智，後來有一位非常資深的政界朋友勸他退出初選，「不能退啊，退了怎回去跟支持者交代？而且已經選了2個月」，已經整頓兵馬衝了2、3個月，現在要退，不僅毀了自己，還連動到後面的支持力量。郭直言，沒有辦法叫別人當副的或是叫別人退選，不太可能！因為如果退了，所有政治前途就結束了，很難想像會有政治人物退選。

如果第2名和第3名民調差距在5個百分點以內怎辦？郭正亮認為，「那就是天注定賴清德該當選」！