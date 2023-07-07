「山姆小叔Gun&Fun」近日實測國軍抗彈板的抗彈能力，國防部表示，此為管制軍品，並揚言提告。山姆小叔於今（7日）再釋出完整的12分16秒影片，稱國軍公發板抗彈板抵擋不住共軍5.8毫米彈藥的機槍。

「山姆小叔Gun&Fun」今（7日）下午5時釋出完整的12分16秒影片，使用「軍備局第205廠」於2020年製造，且通過NIJ III級防禦測試的抗彈板。先以16吋「SCAR」系列突擊步槍、使用7.62X51的M80彈藥射擊，結果公發抗彈板雖未破裂，但黏土出現44毫米的凹陷；接著採用16吋X95突擊步槍、M855彈藥射擊，就打穿國軍抗彈板。

該影片指出，到底國軍的公發防彈板，能不能擋住共軍的5.8毫米彈藥呢？現在共軍最新的191，使用14.5寸的槍管，初速更高、動能更大。 要是16寸的M855可以擊穿，代表5.8毫米機槍長槍管發射的DBP10彈藥，初速更高、動能也更高，也一定可以擊穿。

該影片並給出測試結論，面對使用5.8毫米子彈的機槍以及狙擊槍，基本上，抗彈板抵擋不住。10公尺內面對14.5寸的突擊步槍，有大概機率擋不住；而面對使用762NATO的狙擊槍，或是新一代的排用機槍，看凹陷程度也一定是不合格的。

山姆小叔並在臉書表示，國防部現在似乎是想要帶風向到一切合法合規，謝謝指教，但是用一個2001年的規格根本沒有意義，所以影片裡面也有反覆強調命題是能不能擋共軍彈藥，希望影片出來能夠稍微帶回一點風向？

山姆小叔指出，真的要駁斥，就希望有關單位能自己拍。甚至是找第三方公正機構來測試，來狠狠打他臉，他一定賣力宣傳，希望這次這個計畫能夠改變點什麼。