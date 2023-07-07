為服務用戶用水並提升自來水普及率，台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區自強一路3號、5號前施工新裝工程斷管連絡工程」，預計7月23日上午8時起至晚間7時止，共11小時，進行施工停水與降壓，影響中壢、大園部分地區民眾共12592戶，提醒民眾預先儲水備用。

桃園市經濟發展局表示，這次停水範圍為中壢區永福里、文化里、復興里、復華里、忠義里、內定里。降壓範圍為中壢區內定里（內定五街至內定二十街、中園路二段、中興路、中興路一段、合圳北路二段）以及大園區五權里（中正東路二段、中正東路三段、青昇路一段、五福路、五青路、高鐵站前溪路三段、合圳北路三段，含周邊巷弄。

經發局說明，請民眾預先儲水備用，為盡早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便，這次工程影響停水戶數約9195戶，降壓戶數約3397戶。

經發局提醒，為避免管線恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩現象，請民眾於停水前提早6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸汙染。另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局表示，恢復供水後若仍無水可用，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。