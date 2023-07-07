桃園市「萬安46號」演習將在7月24日下午1時30分至2時登場，平鎮警分局表示，這次萬安演習採取北部地區同步執行，演習當天除施放緊急警報外，並實施人車管制，請民眾注意警報發放、配合引導人員指揮避難。

為求演習過程順利，平鎮警分局今上午邀集各里長、平鎮區公所、協勤民力、消防局及軍方等相關單位，共同召開萬安46號演習工作協調會商討執行，希望透過橫向聯繫與協調，讓演習能順利圓滿。

平鎮警分局長吳明彥表示，今年萬安46號演習北部地區訂於7月24日下午1時30分至2時止，將配合國軍「漢光39演習」同步演練，並採有預告、全區（北部地區）同時方式，實施30分鐘防情傳遞及警報發放等實作演練。

吳明彥說，這次演習除施放緊急警報外，並實施人車管制，演習過程中或許會造成民眾些微不便，但為了持續加深並落實民眾防衛動員之觀念，藉由警、軍人員相關管制措施，就可以讓民眾快速、就近進入避難設施中避難。