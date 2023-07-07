潘柏希分享所有蒐集的李玟專輯，對天后離世感到很不捨。（民視提供）

陳彥廷（左起）、白家綺、潘柏希7日為民視LED棚表演。（民視提供）

歌壇天后Coco李玟逝世，震驚演藝圈，男星潘柏希是李玟的鐵粉，今（7）日出席民視三元色多元LED虛擬視創空間發表記者會，提到2009年曾和李玟一起拍〈Party time〉MV，難忘李玟對他的鼓勵。

他回憶拍攝當天跟李玟面對面對戲，緊張到不敢直視，李玟感受到他的緊張，親切的主動聊天、聊星座，發現2人都是摩羯座，還鼓勵他說這個星座在演藝圈會非常辛苦，容易想很多，要他別想太多「Just do it！」讓他感動不已。潘柏希是李玟的超級大粉絲，每一張專輯都有買，聽到噩耗當天愣了10秒鐘難以相信，更整晚失眠，重複聽偶像的歌。

潘柏希這回和白家綺一起表演，第一堂舞蹈課就被老師下馬威 ，暖身時要開跨，有偶包的他還不敢動作太大，但一轉頭看到白家綺做得超徹底，宛如一隻青蛙。演出反派的 陳彥廷也表示，從訓練到套招每一步都是相當的專注跟辛苦，也花了很長的一段時間在訓練。