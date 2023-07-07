國民黨總統參選人侯友宜陣營為強化組織戰，團隊組織召集人、國民黨立委曾銘宗今天說，將邀請立委費鴻泰、李德維、前立委吳育昇擔任侯辦組織副召集人，強化組織戰尋求突破。

侯友宜日前宣布競選辦公室人事，由前國安會秘書長金溥聰擔任選辦執行長，國民黨立法院黨團總召曾銘宗擔任選辦組織召集人，組織副召集人為前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池。

曾銘宗今天表示，金溥聰接任競辦執行長後，決策和回應更快速且精準，接下來要加入綿密的組織戰，相輔相成，想盡辦法突破，爭取更多支持。除了邀請費鴻泰、李德維、吳育昇3人擔任侯辦組織副召集人，未來也會持續邀請熟稔地方組織、有影響力的人士加入，整合力量。

前立法院長王金平5日幫侯友宜成立舉辦「厚友誼立委後援會成立大會」，邀請超過百位現任、卸任立委到場。曾銘宗現在又邀請前、後任立委加強組織，前藍營輔選人士說，李德維對黨內事務熟悉，長期擔任中常委，與地方黨代表關係密切，可加強黨內基本盤的穩固。

這位輔選人士也說，費鴻泰熟悉軍系，也可幫助侯友宜在深藍的部分進行補強。（編輯：林興盟）1120707