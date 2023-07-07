中國總理李強7日會晤來華訪問的美國財政部長葉倫。根據大陸央視新聞聯播報導，李強表示，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇，雙方應就經濟領域的重要問題加強溝通，為中美經濟關係注入穩定性正能量。葉倫則稱，美方不尋求與中國脫鉤斷鍊。

大陸央視新聞聯播報導，李強表示，中美兩國能否正確相處，事關人類前途命運。去年習近平主席與拜登總統在印尼峇里島達成一系列重要共識，為中美關係指明方向。相互尊重、和平共處、合作共贏，是國與國相處的基本之道，希望美方秉持理性、務實態度，與中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。

李強還稱，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應透過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性正能量。

葉倫表示，美方不尋求脫鉤斷鍊，願與中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面，加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

另根據鳳凰網直播畫面，李強在會面一開始稱，葉倫6日抵達北京下飛機時看到一輪彩虹。「中美關係也是如此，經歷了風雨，一定能見到更多的彩虹。」現在看世界經濟要看遠一點，不能只看腳下。「就像下雨天只看腳下只看到一攤泥濘，而抬頭就能看到一抹彩霞，看到更多的彩虹。」