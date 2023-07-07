觀察獲利結構，兆豐金6月主要獲利貢獻為銀行，稅後盈餘為30.04億元，上半年累計稅後盈餘185.05億元，EPS 2.17元。證券6月稅後盈餘3.59億元，上半年累計稅後盈餘10.88億元。票券6月稅後盈餘2.01億元，上半年累計稅後盈餘9.81億元。

不過，產險部分由於受到防疫保單的國際再保公司攤賠進度影響，兆豐產險於法說會曾說明，將滾動調整增提理賠準備金，且不排除逐月增加，可能將影響獲利與淨值，產險6月稅後盈餘-11.76億元，上半年累計稅後盈餘-17.4億元。