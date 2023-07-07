觀察獲利結構，兆豐金6月主要獲利貢獻為銀行，稅後盈餘為30.04億元，上半年累計稅後盈餘185.05億元，EPS 2.17元。證券6月稅後盈餘3.59億元，上半年累計稅後盈餘10.88億元。票券6月稅後盈餘2.01億元，上半年累計稅後盈餘9.81億元。
不過，產險部分由於受到防疫保單的國際再保公司攤賠進度影響，兆豐產險於法說會曾說明，將滾動調整增提理賠準備金，且不排除逐月增加，可能將影響獲利與淨值，產險6月稅後盈餘-11.76億元，上半年累計稅後盈餘-17.4億元。
兆豐金控累計前五月稅後盈餘創十年新高，今（7）日公布6月自結損益，持續「高飛」，單月稅後盈餘23.76億元，比去年6月年增77.31％；累計前六月稅後盈餘為187.67億元，較去年同期的79.56億元年增高達135.91％，稅後每股盈餘（EPS）1.35元。
觀察獲利結構，兆豐金6月主要獲利貢獻為銀行，稅後盈餘為30.04億元，上半年累計稅後盈餘185.05億元，EPS 2.17元。證券6月稅後盈餘3.59億元，上半年累計稅後盈餘10.88億元。票券6月稅後盈餘2.01億元，上半年累計稅後盈餘9.81億元。
不過，產險部分由於受到防疫保單的國際再保公司攤賠進度影響，兆豐產險於法說會曾說明，將滾動調整增提理賠準備金，且不排除逐月增加，可能將影響獲利與淨值，產險6月稅後盈餘-11.76億元，上半年累計稅後盈餘-17.4億元。
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