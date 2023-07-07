統一併台灣家樂福630完成交割，家樂福7日舉辦義大利周檔期，家樂福總經理王俊超表示，即使併入統一集團，原本食物轉型計畫、進口歐洲食品都不會改變，進口商品是家樂福的強項。

王俊超說，今年年初請義大利辦事處推薦廠商與商品，打造義大利周完整呈現；接下來將是歐洲周，也會遠赴歐洲尋找貨源。

家樂福的義大利商品在總進口商品中占4.5％，年銷售量更達到3億多元。趁著今年的旅遊旺季，家樂福與義大利在台辦事處攜手合作，共同推廣源自義大利的產地製造；統計近年來義大利熱銷商品，為橄欖油、巧克力、義大利麵等。

而對於下半年展店計畫，家樂福除了繼續往中南部開超市店，未來也不排除採取併購中小型超市，預計全年將開出10家家樂福超市，8月會在台中地區開出家樂福超市店。

統一併台灣家樂福已在6月30日宣布完成交割，並宣示交易完成後統一集團正式跨足量販及超市市場，將以台灣家樂福全台335間門市（包含67間量販店、268間超市及頂級超市）的零售據點做為基礎，繼續服務廣大的消費者及供應商並持續優化服務品質。並強調 未來除精進門市鮮度管理及後勤基礎建設，產品選擇方面更將穩定供應，包括具價格競爭性的異國風味美食及在地小農商品，配合綿密的門市網絡及外送平台服務，將新鮮準時送達。

全檔義大利周精選超過200件義大利美食，包含超過50件進口新上架，還有超過20件獨家原產義大利商品開賣;全台家樂福18家指定量販分店並舉辦義大利美食試吃會，活動期間並推出家樂福量販店、線上購物、家速配單筆消費滿千元、超市滿500元，就有機會獲得羅馬雙人自由行等大獎。