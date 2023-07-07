「舞蹈教父」張勝豐昔日是蔡依林等天王天后的御用舞蹈老師，日前得知李玟逝世還在電話裡泣不成聲，坦言對李玟的低潮非常能感同身受。近日張勝豐被拍到出現在高雄一間飯店端盤子，本人也坦承在做兼職，但主要是為了之後的自傳，累積經驗讓內容更豐富。

根據《TVBS新聞網》報導，被譽為蔡依林恩師的張勝豐日前被民眾在高雄飯店直擊，穿著全黑正裝在宴會廳忙進忙出，端菜、收盤子沒停歇；而張勝豐本人也親自證實的確有在兼職，一周一天、一次工作9小時，從中也收穫不少沒接觸過的經驗。

而張勝豐提到自己卸下名人光環後，正在體會各種不同領域的工作經驗，除了宴會餐飲，這半年已先後從事櫃台、房務、接待、保安、物流、代辦和工地粗工等職業；他加碼透露，準備將豐富的工作經驗和生活感受，未來都寫在自傳或戲劇腳本中。

6日張勝豐得知李玟死訊後，一度泣不成聲，難以置信地說，「她怎麼會選擇這條路…」，但也能感同身受，自曝「我去年也經歷（低潮）過，我可以知道她的感受」；另外張勝豐形容李玟是天生的藝人，她對自我要求非常高，也都會把最佳狀態留給觀眾，相當敬業。