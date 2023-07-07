時序進入暑假大量人潮出遊，加上解封後社交活動也恢復熱絡，金門縣長陳福海今(7)日特別前往衛福部金門醫院瞭解近日因流感就診及門診掛號情況。陳福海表示，鑑於國內目前仍處於流感高原期，近期到金門旅遊以及小三通的人數也迭創新高，呼籲民眾仍要落實防疫措施。針對台灣部分縣市出現登革熱疫情，陳福海也要求衛生局、環保局對於各項疫情整備狀況都要超前部署，做好因應措施。

衛生局表示，陳福海縣長就任後對於地區的衛生醫療工作一直相當關心，特別是隨著疫情解封、小三通恢復，已多次招開會議要求各部門對於各項疫情都要保持警戒與部屬整備，近期該局針對地區流感、新冠肺炎、登革熱及各種傳染病案仍密切監控中。

陳福海在掌握到地區醫療門診中有關流感病例有提升的情況後，今日特別安排前往金門醫院關心並與院方交換意見。陳福海表示，經過3年疫情的管控，國人們從長到幼都歷經且學習了一段時間的防疫課程，相信對於防疫的禮節與措施都有基本的認知。此刻新冠疫情雖然解封，但還是呼籲鄉親朋友要注意日常的健康照護與個人防疫措施，特別是對於家中長輩與幼兒要更為關心與留意。

衛生局也提醒，由於金門為國內觀光熱門地區，加上許多鄉親在暑期也有出遊規畫，呼籲鄉親朋友們要注意家中戶內外環境清消、出門在外或居家生活也要落實勤洗手及咳嗽禮節，如有出現發燒或咳嗽等類流感症狀，一定要切實遵守戴好口罩及生病不上課／班等措施，身體如有不適，請儘速就醫接受治療。