何思靜（右）和黃冠智在劇中因鬼結緣，兩人在台北電影節觀影後格外感動。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

影集《百味小廚神 中元大餐》擁有堅強演員陣容，日前在台北電影節舉行首映，演員夏靖庭、阮柏皓、黃冠智、江宜蓉、何思靜及林澤凱出席映後座談、林奕嵐擔任引言人，獲得大小朋友的熱烈歡迎，劇中跨越陰陽兩界的祖孫情讓全場動容。

「通靈金孫」童星阮柏皓為找回已逝阿公的記憶，努力克服對鬼的恐懼感，談到演出時是否會害怕演「鬼魂」的哥哥姊姊，他開心回應：「覺得他們跟人一樣很親切，所以都沒有害怕過。」

阮柏皓被問是否真的怕鬼，膽大的他表示雖然覺得鬼很邪惡，「但是電影看太多，已經不會害怕！」現實中竟然害怕「魟魚」，「小時候全家去海生館，走進隧道看到魟魚從我頭上游過去，我覺得很恐怖就一直哭，爸爸只好抱著我走過去。」

該劇不僅特邀Toro郭葦昀飾演「最時尚嘻哈土地公」，更找來新生代外型亮麗的演員黃冠智、江宜蓉和何思靜等人扮演「最帥鬼魂、最美女鬼」，黃冠智很開心在北影首映直接接收到觀眾們的反應，「與觀眾一起笑、一起歡呼。」他發現當天有許多小朋友觀影，大家絲毫沒有感到害怕，「還有小朋友舉手提問！很高興大小朋友都能看得開心，我自己也很喜歡這部新奇可愛的作品！」

江宜蓉看劇時回憶起劇中角色的遭遇，忍不住眼淚盈眶，令她開心的是，現場有許多父母帶著孩子們一起觀影，「放映前小朋友還會哭鬧，放映後都變成小朋友驚奇的聲音，聽到他們的反應和一些童言童語覺得很可愛，我想他們和我一樣很喜歡這部作品！」

何思靜看完也直呼感動，想起自己和外公的互動。有兩個孩子的夏靖庭則表示：「很多人在農曆7月都會有很懼怕的感受，但其實這個節日是希望大家慎終追遠，『祂們』就是我們的親人朋友，這部戲讓我非常感動，裡面充滿心意，非常適合闔家觀賞。」阮柏皓格外想推薦這部片給其他小朋友觀賞，「裡面每個鬼都很親切，歡迎大家來看喔！」

此外，此次獲選為北影「非常新人」的林澤凱在劇中看似是染金髮、一身刺青的不良少年鬼，但其實面惡心善，和「通靈金孫」阮柏皓逐漸成為忘年好友，他表示自己過往也會怕鬼，小時候喜歡用臉貼著涼涼的牆壁睡覺，但聽聞鬼也喜歡附著在牆上，「鬼月那陣子都睡不好！」後來詢問媽媽此事，被罵：「不要亂看那些亂七八糟的東西，上面寫的都是唬爛的！」才終於能安心入眠。