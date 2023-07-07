【立綱氣象報報】周休天晴中午熱 局部山區午後陣雨

還是好熱！周末（7/8）大台北、花東縱谷、中南部近山區恐出現38度極端高溫，周休兩天是近期最熱的時候，預估下周起太平洋高壓勢力減弱，下周二、下周三（7/11、7/12）各地山區、西半部午後降雨的機會增加，雖然能略微降溫，但也有專家直言，「好像沒什麼差別」，僅略降1、2度。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，今日有數百個測站測出35度以上高溫，「熱得夠兇殘」，預估下周日前各地都差不多熱，下周午後雷陣雨機率稍微增加，有機會略降1、2度，「好像沒什麼差」，各地區還是炎熱。

氣象局指出，周休假期各地酷熱，北北基和花東地區恐再現極端高溫。（圖／氣象局）

氣象局指出，明日降雨不多，僅午後山區零星短暫雷陣雨，受到太平洋高壓勢力和西南風影響，各地依舊晴朗炎熱，高溫普遍35、36度，北北基地區、南部近山區、花東恐達37度以上，台北盆地、花東縱谷甚至有機會飆出38度極端高溫，東南部恐有焚風。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，周休假期是近期最熱的2天，未來一周，白天大致都屬高溫炎熱的天氣，下周一（7/10）太平洋高壓勢力北抬，午後雷陣雨機會逐漸增加，但各地上午悶熱，下周二、下周三（7/11、7/12）降雨機會增加，午後各地山區、西半部都是雷陣雨的熱區。