和潤企業（6592）7日公告6月營收23.6億元，年增23.9％；第2季營收69.2億元，年增26.7％；累計上半年營收134.8億元，年增26.6％。6月、第2季、上半年營收皆再寫下歷史新高紀錄。

和潤表示，單月、單季、上半年營收再創歷史新高，主要因為今年度各項業務持續深耕，多元並進，帶動整體營收增加。旗下子公司亦助攻有成，專精商用車分期之和勁企業營運效益持續發酵，營收較前月成長22％，成長動能強勁；隨著疫情趨緩國內旅遊活絡，和雲行動服務iRent租車服務趟次也持續增加，營收較去年同期成長32％，租賃需求持續暢旺。

配合公司業務擴大，和潤持續徵才，和潤表示，提供具市場競爭力的薪酬獎金及多元福利制度，去年員工平均年薪達20個月以上。此外，和潤指出，公司重視人才培育，整合線上線下學習資源，依不同工作性質及職能需要，規劃專屬職能養成課程，提供獎助學金，鼓勵同仁多元學習，亦透過建全的輪調機制，協助同仁朝全方位職能發展，強化儲備幹部及接班人訓練。

和潤表示，公司近來積極拓展多元業務及海外事業發展，期待能號召更多營運企劃、財務金融、系統整合、數位應用、綠能開發等專業人才加入和潤菁英團隊。董事長劉源森表示，唯有幸福的員工，才能提供令客戶滿意的服務，進而創造良好的營運績效，提升企業永續經營韌性。