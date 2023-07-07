芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在接受法國《世界報》的採訪中表示，芬蘭企業退出俄羅斯的舉措被證明無效，雖然芬蘭本身已經落實了這項政策，但是許多歐洲國家並沒有，他坦言西方對於俄羅斯的經濟預測錯誤，原本西方預期俄羅斯在6個月內經濟就會崩潰，但這個預期並沒有發生。

綜合法國媒體《世界報》（Le Monde）以及俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）7日報導，尼尼斯托表示：「關於對於俄羅斯的經濟制裁，現在已經沒有任何一家芬蘭企業在俄羅斯繼續經營業務了。我們是少數幾個真正落實企業與俄羅斯徹底斷絕的國家。可惜的是，這一項政策措施未能夠證明為一種有效的工具。」他補充道，其他歐洲許多的的國家，「繼續與俄羅斯進行貿易。」

他表示，早在2014年，西方國家在預測方面犯了一個錯誤，他們相信制裁將能狗「毀掉俄羅斯經濟」。尼尼斯托說：「西方國家相信制裁將導致俄羅斯經濟崩潰。有人認為這將在6個月內發生。這是一個誤算。制裁確實產生了影響，但規模並非我們想像的那樣大。」