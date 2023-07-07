《VENUSERA》2023台北演唱會 7／5、7／6一連兩天在Zepp New Taipei舉辦，昨第二日開唱。除了同樣驚喜迎來FEniX的MAX與巴比合唱改編後的〈Bad Boy〉、姊姊謝金燕及《原子少年》中擔任「VENUS」導師的愛紗錄製打氣影片；在接近尾聲時，VERA更正式宣布神秘嘉賓－Karencici登場！

對於Karencici一口答應擔任壓軸嘉賓，VERA頻頻直呼：「太榮幸了，女神今天看起來真的很辣！」面對最後一天的演出，VERA透露不捨心情，也特別感謝家人都到場給予支持，更忍不住流下感動的淚水，彼此笑說最後一天果然還是「破功」了！VERA也承諾「邱比特」很快會回到舞台帶來更精彩、更進步的表演，敬請期待。

繼《VENUSERA》2023台北演唱會首日圓滿落幕，VERA昨接力登場，相較於第一天的緊張，VERA及VENUS更顯得老神在在，他們透露：「第一天真的太緊張了，有些大家看不出來的小失誤，不過有了第一天粉絲給我們的力量，面對第二天感覺更有自信了。」

尤其在演唱會上solo環節，VERA及VENUS皆顯得更加游刃有餘。而在演唱會上，也足見VERA的好人緣，包括在巴比的solo演出迎來FEniX團長MAX的驚喜合作舞台；兩人一起合唱改編版本的〈Bad Boy〉，MAX的饒舌橋段讓眾人驚艷不已，巴比表示：「這首歌會找MAX合作，就是因為我想找一個看起來很壞的人！」MAX更開玩笑問台下觀眾：「我剛看起來夠壞嗎？」自虧：「我是壞人」。MAX也透露收到巴比邀請時很開心，因為自己早就想跟對方合作，期望未來有更多不同的火花，也藉機宣傳9／9 FEniX會舉辦專場演出！

此外，在演唱會中段，節目《來吧！營業中2 星之沙龍》的「總監」姊姊 — 謝金燕竟特地為VERA錄製加油VCR，影像中的她表示：「姊姊覺得你們超棒！」並向節目成員孟維、蔡朕喊話加油並告白「總監愛你！」不僅如此，在《原子少年》中曾擔任VENUS導師的愛紗，也表示：「恭喜你們！一定要好好享受舞台，台下的『邱比特』們也一定要多多支持！」兩位前輩的鼓勵，讓VERA及VENUS相當感動。

而當VERA演唱〈Playboyz〉時，台上也驚喜出現了神秘嘉賓 — Karencici，這更是〈Playboyz〉首次正式雙方的現場合體演出！Karencic戴上毛茸茸的粉色兔耳帽，透露一身裝扮是特別為VERA的舞台所準備，讓VERA直呼是女神降臨！蔡朕緊接著也大讚前幾天與Karencici練舞時，竟然10分鐘就練完準備收工，驚人記憶及效率讓VERA折服不已。Karencici則表示：「真的很想你們，你們也是我唯一合作的男團，你們真的是非常特別的存在，能唱、能跳又長得好看，要我們怎麼活！」VERA全員聽到心目中女神如此讚美，直呼不敢當，也再次感謝Karencici的到場相挺。

演唱會尾聲，VENUS及VERA也分享這兩天的心得，除了感謝，也用自己的經歷與故事鼓勵台下所有的「邱比特」們。VENUS及VERA同時透露彼此的家人都到場相挺，也讓他們因此在台上有著滿滿的動力！藍弟提到除了姊姊一起上台演出，爸媽及婆婆都有到場，讓他覺得自己是個幸福的孩子；蔡朕笑說：「家人都有來！希望他們以我為榮，想讓他們知道我長大了、也做到了！最後希望他們看到我的solo表演不要被嚇到。」學文全家人甚至將演唱會初體驗獻給自己，讓他感到既緊張又興奮，分享感言時更是感動到泣不成聲；孟維則提到：「家人都有來！不知道媽媽看到我又跳回國標舞會不會很感動。」Nelson的家人包括爸爸、媽媽、奶奶、叔叔，更不辭辛勞從馬來西亞飛到台北，同時是第一次看他演出；巴比最後提到：「我人生的願望其中一個就是辦演唱會讓家人來看，因為從小其實家人沒有很支持我走演藝圈，希望今天有讓他們驕傲。」

令人感動的是，「邱比特」們在演出尾聲，也為VENUS及VERA準備應援的感謝影片，也再一次讓台上台下哭成一片，氣氛感動；他們也承諾粉絲們會一直不放棄的表演下去，更會努力珍惜每個舞台，下一次的演唱會一定會帶來更多驚喜給大家，敬請大家拭目以待。