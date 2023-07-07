台中市潭子區社區心理衛生中心7日揭牌，由衛生局長曾梓展（右6）、衛福部心理健康司簡任技正李炳樟（中）與多位市議員等人共同剪綵。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

知名歌手李玟長期受憂鬱症所苦，近日突離世震驚各界，憂鬱議題備受關注。為提升社區居民使用心理衛生資源的便利性，潭子區社區心理衛生中心7日揭牌啟用，結合民間力量設置專業團隊提供在地化關懷，盼降低民眾心理與精神疾病風險。

潭子區社區心理衛生中心將有社區關懷訪視員、心理衛生社工及各職類專業人力如職能治療師、護理師、心理師和心輔員等進駐，結合社政、民政、警政、勞政、教育等網絡單位，提供衛教、就醫陪同及定期訪視追蹤等服務。台中市議員陳成添、張瀞分、徐瑄灃、蕭隆澤等人與衛生局長曾梓展、衛生福利部心理健康司簡任技正李炳樟共同剪綵。

「找到需要、提供需要，讓每個人獲得需要」曾梓展說，潭子區社區心理衛生中心為社區居民提供更加便利與專業的心理健康服務，將有助提升社區居民的心理福祉，讓每個人都能獲得必要的支持與關懷，建立更優質的社區環境。

衛生局指出，台中市自殺列管個案為3000至4000件，其中女性高於男性，近半年來疫情解封，件數微上升。衛生局自2000年在豐原區打造全台中第1處獨棟社區心理衛生中心後，陸續布建完成西屯區、東區及潭子區等3區社區心理衛生中心，未來將持續布建太平區及海線區等2處社區心理衛生中心，預計2025年完成6處社區心理衛生中心建置，守護市民心理健康。

衛生局表示，社區心理衛生中心走入社區，貼近個案生活，與個案站在一起，陪伴及協助個案面對生活中的困境與壓力。衛生局為增強社區心理衛生中心的支持服務，持續積極地充實心理衛生人力，創造健康全人的照護環境。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。