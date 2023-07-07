在中國汽車工業協會主辦的2023中國汽車論壇上，大陸汽車業者表示，過去中國大陸汽車市場的競爭格局一直都是歐、美、日、德、韓、中等「六分天下」的格局，但是現在已經發展到中國品牌獨佔「半壁江山」的局面。如果是新能源車，中國品牌的市佔率更高達82%，在海外市場，中國汽車品牌價值也快速提升。

據《快科技》報導，由中國汽車工業協會主辦的2023中國汽車論壇7月7日在上海召開，重慶長安汽車股份有限公司總裁王俊發表演講時表示，中國汽車市場競爭格局由曾經的歐、美、日、德、韓、中「六分天下」，已經發展到現在的中國品牌獨佔「半壁江山」。

他說，今年一季度，中國品牌在大陸乘用車市場份額已達到52.2%，並持續走高。在新能源汽車領域，中國品牌份額更是達到82.3%。

報導說，在王俊看來，隨著市場競爭格局從原來的自主品牌與合資品牌，演變為傳統自主品牌、傳統合資品牌、新勢力、ICT四方角逐，競爭越發激烈。市場因素、非市場因素也在滲透到市場競爭的氛圍之中，未來的競爭形勢將更加複雜。

王俊指出，在大陸市場，中國品牌15萬元（人民幣，約合台幣63萬元）級以上汽車的銷量占比已由2018年的10.2%上升到2022年年底的27.8%。原來的價格天花板是20萬元（約合台幣84.4萬元），現在已升至上百萬元（約合台幣422萬元）。在海外市場，中國汽車品牌的品牌價值也在不斷提升。

報導說，數據顯示，今年一季度，大陸汽車企業出口99.4萬輛，同比增長70.6%。其中，新能源汽車出口24.8萬輛，同比增長更高達110%。

據中國乘聯會的統計，大陸新能源乘用車出口均價從2018年的0.3萬美元/輛，一路上漲至2022年的2.2萬美元/輛。其中，對歐洲出口均價更是突破3萬美元/輛。

王俊表示，到2030年重慶長安汽車力爭實現集團銷售500萬輛，其中，長安品牌銷售400萬輛，新能源銷售占比60%以上，海外銷售占比30%。