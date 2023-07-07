泰勒絲在《愛的告白(泰勒絲全新版)》當中，再度拿出當年6首遺珠歌曲一次收錄。（環球音樂提供）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近期如火如荼進行「The Eras Tour」巡演，不僅門票供不應求，所到之處更造成當地文化、觀光和經濟影響，今（7日）新加坡場次正式開賣，也引起全台樂迷跨海瘋搶，而她即便忙著巡演，為了拿回版權的專輯重錄計畫依然馬不停蹄進行中，第三張重錄專輯《愛的告白(泰勒絲全新版)》（Speak Now(Taylor’s Version) ）今天正式上線，收錄6首遺珠歌曲，再次展現滿滿誠意。

先前泰勒絲公布明年2、3月將至日本與新加坡開唱，其中新加坡場的購票方法為請歌迷先行註冊登記，在從中抽選出幸運歌迷獲得正式開賣當天的購票資格，光是在登記階段就湧入2200萬筆登錄，遠遠超過新加坡人口545萬；另因持有特定銀行信用卡能搶先在公開販售前先行購票，更讓其信用卡的申請量在短時間內增長百分之45％，當天更有超過140萬名歌迷在線排隊搶票，還有男粉絲事前在推特上附自己的帥照公開徵友，只希望對象是該家信用卡卡友，引起其他粉絲瘋狂轉推。

說起2010年的專輯《愛的告白》，泰勒絲表示當時整張專輯是在她18到20歲之間一個人寫完的，這個時期完成的歌曲特色是它們都非常誠實，宛若沒有濾鏡的私密日記，「我獨自將一個年輕女性的突發奇想、幻想、心碎、內心的小劇場與悲劇寫在專輯中，我記得當時曲目換了又換，想著如何以最好的方式講述這些故事。」

而承襲過去的重錄專輯傳統，在《愛的告白(泰勒絲全新版)》當中，她再度拿出當年6首遺珠歌曲一次收錄，更找來打倒男孩（Fall Out Boy）與帕拉摩爾樂團（Paramore）樂團主唱海莉威廉絲（Hayley Williams）助陣，「我在 32 歲時重錄這張專輯，滿滿回憶湧現讓我感受到濃濃的懷舊感與感激。」

《愛的告白(泰勒絲全新版)》全台數位平台已經上線，實體專輯預計將於7月14日發行。