協和電廠改建所需的第四座天然氣接收站(簡稱四接)，今天環保署第進行五次初審，結果在地方與環團抗議聲中，無法結論決議擇日續審。台電隨後發出聲明，強調四接東移方案並非新案，也縮小填海造地面積，呼籲各界「回歸機制共同理性討論」。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，非常願意溝通再溝通、說明再說明，這項計劃完全是為了確保基隆人的用電需求，以及大台北地區民眾的用電權益，今天較可惜是無實質討論時間。

台電說明，去年7月7日提出的「東移方案」，並非新案，在開發範圍未變動的狀況下，調整填地位置，同時也縮小填地面積，這是過去與環評委員、地方溝通後具體推出的方案，亦已完成海域生態普查送審。

至於基隆市先前廢止四接東移案的水產保育區許可，台電進一步說，環保署已釐清，水產動植物繁殖保育區法規與環評法規為不同法規及程序，可各自依其法規執行。

台電強調，協和更新計畫自提出以來，同仁花了許多時間與準備工作，也與許多專家學者、在地人士共同研究降低環境影響的最佳方案。面對外界的疑慮，願意不斷溝通說明、聆聽各界對協和更新計畫的意見，也盼各界回歸機制共同理性討論，以對話取代對立。