勞動部表示，技能人才是國家經濟及產業發展的重要基石，各種專業技能是支撐百工百業與日常生活的關鍵，勞動部為鼓勵民眾瞭解職業技能，辦理全國技能競賽，期引發民眾學習興趣，讓青年人的潛力、能力被看見。全國技能競賽自民國57年開始舉辦第1屆，至今（112）年已辦理至第53屆。今年第53屆全國技能競賽，有青年組及青少年組總計68個職類，1,181位來自全國各地好手同場競技，脫穎而出的選手，將有機會代表我國在明年法國里昂的國際賽，爭取佳績，為國爭光。

這次的全國技能競賽特別邀請到榮獲本屆金曲獎最佳樂團獎項的宇宙人，擔任應援大使，演唱主題曲〈最初的夢想〉，鼓勵選手在面對困境的時候，能回想起投入技能學習的初衷與夢想，更有勇氣地堅持下去，站上屬於自己的夢想巔峰。本屆賽事的形象廣告影片也邀請飛機修護等6個職類的歷屆國手及培訓團隊，演繹在不同崗位上努力的影像、呈現訓練時的心境，讓社會大眾能更進一步瞭解技能學習的意涵。

另外，本次競賽打造活潑有趣的技能遊樂園，透過七大主題，讓民眾更加認識我國技能發展、現場操作擬真工具機，也透過各式闖關活動、籤詩解惑、VR與AR虛擬體驗，使民眾探索職涯興趣，並搭配各項手作體驗、職人講座及相關職安宣導，不僅瞭解職業知識，也藉此加深職場危害辨識能力，預防職災的發生。