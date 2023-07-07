北水局將持續監控甲藻增生現象，並提高水質採樣頻率，維護供水安全。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

連日高溫，經濟部水利署北區水資源局在石門水庫羅浮橋下發現藻類增生現象，經立即水質取樣並完成檢驗分析，鑑定為不具毒性的「甲藻」，另在取水口則未發現同樣狀況，請民眾安心用水。

北水局副局長郭耀程指出，經清查該河段在2012年2月、2017年7月及今年2月也有類似狀況發生，研判該河段因位於水庫蓄水範圍最上游，河道蜿蜒水深較淺，易受陽光照射升溫影響，故屬藻類較好發區域。

郭耀程說，這次藻類增生範圍分布面積長約2500公尺，寬約200公尺，研判可能因近日連續高溫導致，另此種藻類細小且無毒性，主要受光線影響生長於水表面下約5公尺範圍，現距水庫取水口約15公里，且取水口目前約於水面下50公尺處，故各項因素顯示尚不影響飲用水安全。

郭耀程強調，北水局已密切監視此藻類增生現象變化，並將該河段與取水口的水質採樣頻率，由每月1次增為每月2次，且視實際狀況檢討因應，以確認無有毒藻類發生。另依行政院環境保護署水庫藻毒事件處理標準作業規定，後續若於取水口發現有藻華情形，將通知淨水場加強水質檢驗及處理，維護供水水質。