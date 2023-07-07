針對外界關心國軍抗彈板安全疑慮相關議題，國防部表示，將結合7月11日例行記者會，公開說明國軍抗彈板鑑測方式、提供歷年鑑測存證影片；並於年度漢光演習實兵操演前，公開展示鑑測過程與結果，以昭公信。

國防部說明，軍備局205廠產製抗彈板，曾於民國105年送美國切斯比克實驗室，依NIJ Ⅲ級標準測試合格，符合國際標準。後續批次量產產品，由通過全國認證基金會(TAF)認證、與國際實驗室同等級之規格鑑測中心執行測試，合格後始撥發官兵使用。

對於國人關心抗彈板等裝備防護能力，並投入相關討論，國防部表示敬佩，也期待更多國人繼續關心國防、提出建議。國防部強調，因應新式單兵武器效能，軍備局已計畫開發新型輕量化IV級抗彈板、提升抗彈能力，籲請國人支持。

民進黨新北市議員林秉宥日前在臉書稱，國軍公發抗彈板，經旅居美國的「山姆小叔」測試結果，在北約規格子彈射擊下，被多發子彈擊穿。

國防部喊話提告，並強調若影片中測試的抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

山姆小叔於今（7日）再釋出完整的12分16秒影片，稱國軍公發板抗彈板抵擋不住共軍5.8毫米彈藥的機槍。