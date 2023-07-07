「微風女神」郭源元日前控訴遭到「黑人」陳建州2度性騷，不過范瑋琪發聲「舊家只有另一張床」反駁她說法，今（7日）郭源元再度發文，透露自己這幾天的生活，並喊話會「好好照顧自己」。

郭源元透露讓自己離開社群一小段時間，按照日常排程過日子，照常去運動、上咖啡廳吃喜歡的三明治、畫圖、趕捷運、騎Ubike也追公車。

「我轉動著自己，讓日子跟其他的每天一樣穩定地繼續，好好地繼續。這感覺很好，非常踏實，這幾天我是這麼過的，充實踏實著」，不太一樣的是我收穫了非常多愛，她感謝大家的鼓勵，並喊話會「好好照顧自己」。

而今天「范范」范瑋琪宣布取消演唱會，郭源元也恰巧在這時候發文，時間點引起熱議。郭源元上月底指控2度遭黑人性騷，一次在黑人辦公室，且還是范范懷孕的時候，另一次在黑人家，被抱進房間丟上床，還說「喔這張床不可以」，疑似是和范范的主臥房。

對此，范范發聲懷孕期間只出門5次，並強調出門期間黑人一直在身旁陪同，另外也指出「舊家中僅有一張床」，稱黑人滴酒不沾，「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」

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