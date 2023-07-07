台灣高檢署

台灣高檢署檢察官黃錦秋，因擔任警政署政風主任期間，因出入業者郭哲敏等人的睿森銀樓、88會館私人招待所，台灣高檢署行政調查後移請檢察官評鑑委員會個案評鑑。檢評會認定，黃女違失情節重大，有懲戒必要，7日決議報由法務部移送職務法庭審理。

另由新北地檢署移送個案評鑑的檢察官王涂芝，檢評會認為，王女是以客人身份出席宴飲，且於新北檢、高檢署行政調查時，均坦承行為、態度良好，決議評鑑成立，但無懲戒必要，報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議。

地下匯兌業者郭哲敏涉嫌洗錢案，引爆多名高階檢警人員進出他的 88會館的「招待所之亂」，高檢署及警政署分別展開調查，並於今年1月公布調查結果，其中高檢署調查認為高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送請檢評會個案評鑑。

高檢署認為，黃錦秋2020年1月17日、7月10日，分別前往88會館與睿森銀樓招待所，接受無償招待，顯違反檢察官倫理規範。黃女事發後否認並要求當時同行的人員改寫自請處分書、改口否認曾至88會館，違反檢察官倫理規範

檢評會調查期間，黃錦秋否認2020年1月17日有至88會館，當天是與7月10日一樣前往睿森銀樓招待所，均有付錢，並無接受無償招待，更無要求同行人員改寫自請處分書或改口否認。

黃辯稱，她借調警政署政風室主任期間，警政署有發給工作費、破案獎金，均用於政風室，並由祕書保管；她不應酬，都是基層安排餐廳，她沒有安排接洽，高檢署調查不符事實。

但檢評會調查認為，黃錦秋身為檢察官，應知私人招待所的性質特殊，縱然是由其他警政高層人士邀約前往，但當下發現酒水無須付費等情事，應察覺有異，卻未立即離去，不採信其說詞。

檢評會認為黃錦秋違反檢察官倫理規範第25條、第5條，認定違失情節達重大程度，有懲戒必要，決議評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。