國民黨總統參選人侯友宜今( 7 )晚8點在網紅「館長」陳之漢的直播節目「誰來TALK館」接受專訪，談及參選總統的初心，侯友宜表示他是軍警出身，一生的信念就是報效國家，這次投入選舉，最掛念的就是「守護中華民國的人民平安」。侯友宜也談及治安、能源和居住正義等政見，對於新北市疑餵藥案的抹黑造謠，他也痛批是政治凌駕司法和行政。

在開場聊完侯友宜的父親、太太的暖心故事之後，館長也直接切入正題，指出詐騙、黑金問題頻傳，侯友宜當選總統會怎麼處理治安。侯友宜指出蔡政府相關部會都在踢皮球，最關鍵的就是要有一個單位統合指揮，且要把犯罪工具控管好。

館長也問為甚麼民進黨做不到但侯友宜卻有自信能做到，侯友宜表示，他是基層警察出身，知道辦案的角度要如何切進去，很多事情不能都丟給警察去做，而是要把源頭管理做好。

館長也提到黑幫猖獗的問題，侯友宜表示，只要把幫派定義好，只要以前曾有犯案過，經過內政部、法務部、司法院認定是組織幫派，就隨時可以取締、抓人，就能瓦解幫派，就像日本的暴力團對策法一樣規定好，就不會有人敢用幫派的名義犯罪。

對於大群館又再度成為選戰攻防的議題，侯友宜也相當無奈，那是岳父約50年前買的，是娘家的資產不是他的，後來蓋套房出租也都合法、也有繳稅，從他20幾年前還在當刑警時都是這樣要求，在財產申報中也都講得很清楚，都是事實歡迎大家檢驗。

館長也提問民進黨調整囤房稅率，侯友宜直言，「七年不做，現在才做，到底有沒有效果？」居住正義是要讓人買得起房子，要讓年輕人能夠負擔租房成本、再降低租房利率，把老人、小孩都照顧好，減輕負擔，薪資能夠提高，房價不要上漲，最具體的做法就是社會住宅，他也批評蔡政府的社宅跳票；而他在新北市很早就規劃4.5萬戶，計算好每年要達到目標數量，最重要的是交通方便，要考量到通勤問題。

館長也提到前陣子新北市餵藥案，侯友宜坦言心情非常沉重，對家長、幼兒、幼教老師他都深感抱歉，看到整個社會因為政治操作的抹黑、造謠而對立、撕裂，真的非常不好。侯友宜強調，不能讓政治凌駕司法偵查和公務員，整起案件新北市府團隊第一時間就積極處理，但卻遭綠營府院黨抹黑。侯友宜也說，整個過程中有很多人對他的批評，他都虛心接受，最重要的是幼童的健康，讓家長放心。他也提到，新北地檢署應盡速公布偵查結果，把事實釐清。

侯友宜也談及參選總統的初心，作為軍警出身，他一生只有一個信念就是報效國家，愛的是這塊土地的所有人民，希望人民安全，中華民國屹立不搖，這一生他只做一件事:「守護中華民國的人民能夠平安」，這次參選，最掛念的就是台灣這塊土地所有人民的安全。

館長也問及酬庸問題，侯友宜表示，對比另外兩個候選人，他經歷過許多個職位，都是帶著不一樣專業的人，整合好往同一個方向前進。他強調，絕不能政治酬庸，一定要尊重專業，政治不能凌駕、侮辱專業，這是國家最重要的事，要建立人事公平的制度，把團隊帶起來。