在高中組獲獎學生方面，就讀建國中學二年級的顧文凱(右)獲表揚，由總統蔡英文親自頒發獎項。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

總統教育獎舉辦迄今已邁入第23個年頭，共累計表揚1333名學子。在今年獲獎的56位同學當中，就讀體育大學體育研究所碩士班的方振宇，出生過程難產導致左臂神經叢損傷，左臂功能幾乎喪失，透過羽球找到人生奮鬥目標，成為我國首位站上帕拉林匹克運動會羽球項目的選手。建國中學二年級的顧文凱則是罹患先天性運動感覺神經病變，但他課業成績優異，還熱衷身障者滑板運動，正面積極展現對生命的熱愛。

總統教育獎今(7)日舉行頒獎典禮。身為大專組獲獎人的方振宇表示，因為身體天生的缺陷，從小歷經不斷開刀與復健的辛苦過程，媽媽為了照顧他，甚至辭掉工作，家中經濟重擔因而落到開挖土機的爸爸身上。

雖然家庭經濟條件較為艱辛，方振宇卻沒有放棄追求自己的人生。他說，在復健接觸到羽毛球，即便練習過程必須克服身體平衡等難題，還是讓他產生極大的興趣與熱忱。讀國中時，聽聞有專屬身障者的運動賽事，於是萌生成為運動員的夢想，並以帕運為目標。

回顧過往，方振宇坦言，確實曾因為殘疾而被瞧不起，好幾次訓練完，甚至躲起來偷偷哭泣，但挫折沒有擊垮他，每到這個時刻，他總會鼓勵自己：「我和世界沒有不同，好不容易離帕運近了一步，為什麼要放棄？」基於如此正向的心境，他終於突破身體的限制，在技術和能力都有所提升，並且讓美夢成真。

為了鼓勵更多有相同境遇的弱勢族群，方振宇還擔任心路基金會大使及體育署身心障礙生命教育演講講師，持續向社會傳遞正能量。

在高中組獲獎學生方面，就讀建國中學二年級的顧文凱獲得表揚。他罹患先天性運動感覺神經病變，四肢肌肉萎縮，只能以輪椅代步，雙手只剩下右小拇指可施力，視力也退化到必須用擴視機輔助上課。

即便如此，顧文凱並沒有垂頭喪志，秉持著「只要善用優勢，就可以活出生命的最大價值」的心念的他，努力克服身體障礙，不僅課業成績優異，還熱衷身障者滑板運動、拍片當網紅、創立學校社團、為偏鄉學童上英語課，正面積極展現對生命的熱愛。