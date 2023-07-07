桃園市各高中首次辦理模擬聯合國會議工作坊，盼讓學生拓展國際視野。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市辦理模擬聯合國會議工作坊發表論壇，共有6所公私立高中生組隊參加。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園市模擬聯合國會議工作坊發表論壇6日在元智大學有庠廳正式展開，教育局副局長林威志介紹，此活動為桃園市高中首次辦理，借鑑1927年美國哈佛大學主辦「模擬國際聯盟」、「模擬聯合國」活動，增加青年對國際事務的關心及參與，藉了解聯合國議事規則，扮演不同國家外交官討論國際相關議題，培養學生多元政治、歷史、社會、文化視野，以及批判性思考、領導才能、溝通協調能力及團隊合作精神。

教育局副局長林威志表示，以聯合國2015年通過的永續發展目標SDGs17項核心議題之關心，發展人類淑世行動方案，回應新課綱自發互動共好三面九項核心素養的培養，今年共有6所公私立高中生組隊參加，活動從學生講座培訓、議事決議模擬練習，並經初審、複審、決審以及成果展現，歷時3個多月。

發表會中，林威志與校長們肯定學生們打破校際藩籬，彼此腦力激盪，互相切磋琢磨，在各校教師及外籍英文教師協助下，除了更加了解SDGs及關注國際議題外，論述中也展現流利外語能力。林威志說，感謝陽明高中校長林裕豐及團隊用心籌備，元智大學校長廖慶榮及團隊的增能培訓與提供優質活動場地，也謝謝各校校長及師生的支持和積極參與。