小薰被問到新聞事件，稱自己以前是節目裡的邊緣人。（粘耿豪攝）

孫可芳（左起）、張鈞甯、陸小芬、潘麗麗、王渝萱全員到齊。（粘耿豪攝）

台北電影節7日舉行入圍酒會，3位準影帝王柏傑、林柏宏、游安順出席，出道10幾年首次入圍影帝獎項的王柏傑，說自己非常緊張，而且他的女朋友謝欣穎是本次評審，為求公平兩人已多日未見面，讓王柏傑苦笑說：「希望台北電影節把女友還給我，我已經一周沒看到女朋友了！」

王柏傑說在評審期間，與謝欣穎幾乎沒有聯絡，「她只告訴我她還活著，我也認為要避免聯絡，以免有其他聲音。」王柏傑的好兄弟張孝全今年也入圍影帝，但因為人在拍戲並沒有來，對於兄弟內鬥，王柏傑說：「孝全是我哥哥，前天還一起騎車，我入圍他比我還開心。」一旁游安順則形容這次遇到「京城四少」，入圍者張孝全、王柏傑、林柏宏、蔡凡熙都很帥，自己拉垮版面，苦笑說：「如果我長得像你們這麼帥，不入圍都沒關係。」

準影后陸小芬、潘麗麗、張鈞甯、孫可芳、王渝萱則全員出席，身為前輩，陸小芬跟潘麗麗都相當客氣，潘麗麗還說兩人1999年合作電視劇《富貴在天》後就沒見過面，酒會終於相見歡；孫可芳表示看到入圍名單很開心，若能夠得獎就更好，男友劉冠廷告訴她：「已經很好了，不要再吃巧克力餅乾了。」叫她不要吃得太放縱。

準女配角得主黃瀞怡（小薰）被問到陳建州（黑人）跟周宜霈（大牙）的新聞風波，小薰表示當年自己是邊緣人，也是新聞出來後才知道，希望大牙寫出來心能夠被安慰、傷不再那麼痛，在事情爆發後，有無跟其他節目班底「黑澀會美眉」聯絡？小薰經紀人情急之下說出：「她才是被排擠的那個。」讓小薰緊張到站起來喊停。至於另一半鄭人碩有無恭喜她？小薰說：「他其實沒覺得我演得特別好，覺得我進步空間很大。」