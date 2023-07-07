亨泰光表示，目前大陸經銷商的銷貨狀況已回復正常水準，預估第三季隨暑假旺季來臨，整體營運可望重回成長軌道。

亨泰光強調，最新開發的S.T.O.P. 光學設計，主應用軟式近視防控隱形眼鏡產品，已進入多國多中心的臨床試驗計畫。未來將以多元化的硬式與軟式功能性隱形眼鏡，拓展全球近視防控及保健市場。

亨泰光上半年台灣銷售年增24％，主因眼科診所通路規模經濟逐步發酵。主力產品—夜戴型角膜塑型鏡（OK鏡）適合9-18歲近視學童使用；隨時序進入暑假期間，許多家長開始安排學童進行視力檢查、讓學童適應OK鏡配戴及了解管理近視方案，第三季台灣及大陸地區OK鏡出貨量可望再攀高峰。

亨泰光指出，以目前訂單來看，今年OK鏡整體銷售可望維持雙位數年增力道。因應大陸衛生單位重視對兒童及青少年的近視管理政策，OK鏡需求量大幅提升，子公司杭州博士頓已展開自製OK鏡的取證作業，主攻平價OK鏡市場，為大陸OK鏡產品線的完整度再下一城，並可望進一步提升市場占有率，預估杭州博士頓將於明年年中取得OK鏡產品註冊，後規劃產品上市時間。

此外，亨泰光持續開發各式功能性軟式隱形眼鏡，推出一系列功能性日拋軟式隱形眼鏡，應用範圍包括：抗藍光、抗UV、抗疲勞、高清及運動用等，將功能性隱形眼鏡產品拓展至全齡適用的一般消費者市場。