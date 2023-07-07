索尼「PlayStation 5體驗區」中，可以見到下半年即將上市的遊戲新品，包括今年秋季發售的「索尼克 超級巨星」，經典IP作品「刀劍神域 異絆集結」、「NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆」，7月13日上市的「瑪莉的鍊金工房 Remake ～薩爾布魯克的鍊金術士～」。現場還有PlayStation VR2，可身歷其境體驗「跑車浪漫旅 7」（Gran Turismo 7）及「地平線 山之呼喚」等熱門遊戲。

任天堂「Nintendo Switch同樂特區」中，展示今年8月30日發售的節奏動作遊戲「Samba de Amigo : 歡樂搖搖派對」並提供現場試玩，還會有即將上市的動作RPG「東亰幻都 eX+ for Nintendo Switch」，也能以專屬釣竿感受「王牌釣手 歡釣水族館」的樂趣，另外，音樂遊戲「太鼓之達人 咚咚雷音祭」及「皮克敏4」（體驗版）、「星之卡比Wii 豪華版」（體驗版）、「瑪利歐賽車8」、「薩爾達傳說王國之淚」、「Nintendo Switch 運動」等經典遊戲，亦開放現場試玩。

今年度的SGS中還有許多經典IP遊戲，包括即將迎來三週年的戰術攻防RPG「明日方舟」、Roguelike策略手遊「雲圖計劃」、槍械擬人戰鬥遊戲「少女前線」、「寵物島Livly Island、經典MMORPG「黑色沙漠」，知名大逃殺射擊遊戲「絕地求生」等。

融合經典塔防與即時競價等元素的手機新作「守護德比」也推出試玩抽獎活動，現場還可見到大型遊戲機台進駐，經典IP「七龍珠」衍伸出的的獨立作品－「七龍珠英雄」卡片遊戲機台，還有飛鏢界最受歡迎的「DARTSLIVE」飛鏢機。

另外，獨立遊戲專區，匯集來自5個國家地區的40組團隊，展出逾50款遊戲，包括智慧之眼工作室的360度全方位節奏遊戲新作「Lily Fantasia」、由GameNobility遊戲貴族打造，探索台灣調酒文化秘密風味的「呷某Bar」桌遊方面也有25家企業及工作室帶來50款作品，包括集換式卡牌遊戲「食牌」、栢龍玩具帶來的全故事式RPG桌遊「命運之輪」等。